Блогер-миллионник MILANA STAR рассказала, как озвучила героиню мультфильма
MILANA STAR раскрыла НСН, чем запись песен отличается от студийной работы над озвучкой героя мультфильма.
Если при записи трека важно передать эмоции через музыку, то при работе над озвучкой персонажа необходимо проживать каждую реплику и синхронизировать дыхание с движением персонажа, заявила в беседе с НСН певица и блогер-миллионник MILANA STAR (Милана Маирко).
MILANA STAR озвучила юную изобретательницу Василису во втором сезоне российского анимационного сериала «Невский. Владычица Морская». Героиня сыграет одну из ключевых ролей в продолжении сюжета. Премьера намечена на осень 2026 года. MILANA STAR рассказала, что в проекте ее привлек не только сюжет, но и сам персонаж.
«Я давно хотела поучаствовать в хорошем, интересном проекте и попробовать свои силы в озвучке персонажа. Мне всегда была любопытна эта сфера, но нужен был правильный момент и подходящая история. Мне очень понравился сам материал, сюжет захватывает, но главное — меня покорила героиня, которую я озвучиваю. Василиса — положительный персонаж, сильный и при этом глубокий, с ней интересно работать. Почему бы и нет? Тем более, это отличная возможность выйти из зоны комфорта и показать себя не как певицу, а как актрису озвучки. Я считаю, что проект сам по себе уже достаточно успешный — это ведь уже второй сезон, у него есть своя преданная аудитория. Если мне удастся привлечь к проекту новых зрителей, особенно подростков, буду только рада», — отметила она.
По словам собеседницы НСН, хотя она хорошо знакома со спецификой работы в студии у микрофона, работа над озвучкой заметно отличается от записи песен.
«Я уже привыкла работать с микрофоном как на публике, так и одна в студии при записи песен, так что технически мне было несложно. Но анимация — совершенно другое. В треке ты передаешь эмоции через мелодию, а тут нужно прожить каждую реплику, синхронизировать дыхание с движениями персонажа. Я привыкла работать в камерной обстановке, а здесь каждый мой вдох слушали профессионалы, что добавляло волнения. Я бы сказала, что было немного некомфортно, потому что в студии собралось очень много людей – звукорежиссер, режиссер, большая команда. У меня остались самые теплые впечатления, с удовольствием повторю этот опыт. Мне кажется, что озвучка — то направление, где я могу расти и дальше, раскрывая себя с новой стороны. Если говорить о конкретных жанрах, то мне близко фэнтези и приключения. Также я думаю, что современные российские проекты сейчас активно развиваются, и мне хотелось бы быть частью этой индустрии», — рассказала артистка.
Ранее сообщалось, что киностудия «Союзмультфильм» создаст медиафраншизу, основанную на 11 произведениях писателя Корнея Чуковского, включая «Мойдодыр», «Тараканище» и «Муху-Цокотуху». Сценаристом первого фильма выступает Олег Маловичко. Он также напишет сценарий и для полнометражного игрового фильма в жанре live action «Матроскин. Настоящая история», напоминает «Радиоточка НСН».
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