По словам собеседницы НСН, хотя она хорошо знакома со спецификой работы в студии у микрофона, работа над озвучкой заметно отличается от записи песен.

«Я уже привыкла работать с микрофоном как на публике, так и одна в студии при записи песен, так что технически мне было несложно. Но анимация — совершенно другое. В треке ты передаешь эмоции через мелодию, а тут нужно прожить каждую реплику, синхронизировать дыхание с движениями персонажа. Я привыкла работать в камерной обстановке, а здесь каждый мой вдох слушали профессионалы, что добавляло волнения. Я бы сказала, что было немного некомфортно, потому что в студии собралось очень много людей – звукорежиссер, режиссер, большая команда. У меня остались самые теплые впечатления, с удовольствием повторю этот опыт. Мне кажется, что озвучка — то направление, где я могу расти и дальше, раскрывая себя с новой стороны. Если говорить о конкретных жанрах, то мне близко фэнтези и приключения. Также я думаю, что современные российские проекты сейчас активно развиваются, и мне хотелось бы быть частью этой индустрии», — рассказала артистка.

Ранее сообщалось, что киностудия «Союзмультфильм» создаст медиафраншизу, основанную на 11 произведениях писателя Корнея Чуковского, включая «Мойдодыр», «Тараканище» и «Муху-Цокотуху». Сценаристом первого фильма выступает Олег Маловичко. Он также напишет сценарий и для полнометражного игрового фильма в жанре live action «Матроскин. Настоящая история», напоминает «Радиоточка НСН».

