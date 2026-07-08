Она пояснила, что это произошло потому, что Европа отключила разумные голоса - «в первую очередь телеканал RT».

По её словам, за счёт этого европейским лидерам стало легче убедить население в том, что Россия якобы намерена воевать с Европой.

«Это неправда. И все разумные люди это понимают. У России нет никаких интересов в Европе. Россия никак не заинтересована в войне», — цитирует Симоньян RT.

Ранее лидер Сербии Александр Вучич заявил, президент одной из европейских стран предложил закрыть в республике RT и Sputnik, пообещав за это оказать содействие в продвижении по пути вступления в Евросоюз, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».