Симоньян заявила, что Европа больше не может слышать разумные голоса
Европа больше не может слышать разумные голоса. Об этом в интервью швейцарскому журналисту Роджеру Кёппелю заявила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.
Она пояснила, что это произошло потому, что Европа отключила разумные голоса - «в первую очередь телеканал RT».
По её словам, за счёт этого европейским лидерам стало легче убедить население в том, что Россия якобы намерена воевать с Европой.
«Это неправда. И все разумные люди это понимают. У России нет никаких интересов в Европе. Россия никак не заинтересована в войне», — цитирует Симоньян RT.
Ранее лидер Сербии Александр Вучич заявил, президент одной из европейских стран предложил закрыть в республике RT и Sputnik, пообещав за это оказать содействие в продвижении по пути вступления в Евросоюз, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- «Мы — не Америка»: Финансовый аналитик призвал осторожно инвестировать в акции
- Врач перечислил факторы риска рождения детей с аутизмом
- Суд изъял у экс-судьи ВС РФ Момотова 97 объектов недвижимости
- Блогер-миллионник MILANA STAR рассказала, как озвучила героиню мультфильма
- Симоньян заявила, что Европа больше не может слышать разумные голоса
- Появились первые кадры со съемок сериала Сергея Урсуляка «Война и мир»
- Россиянам рассказали, как защититься от инфаркта и инсульта летом
- Минпромторг поспешил? Почему Ил-114-300 рано продавать в Индонезию
- Лидеры стран НАТО назвали Россию «долгосрочной угрозой»
- «Лечения нет»: Как улучшить качество жизни ребёнка с РАС