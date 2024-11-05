«Вакцины нет!»: Врач заявил, что вирус Коксаки может поражать головной мозг

«Это достаточно контагиозное заболевание, не такое как оспа, но все равно. Здесь все зависит от того, насколько ослаблен организм, были ли случаи заболевания, какая вирусная нагрузка. Заражение возможно через воду, через грязные руки, через немытые фрукты и овощи. Проявления яркие – высыпания, вирусная сыпь, поражение не только кожи, но и слизистых оболочек, высокая температура, боли в мышцах, диарея и рвота. В более тяжелых случаях могут появляться язвенные повреждения полости рта, на щеках, стоматит. Поэтому наиболее восприимчивы дети от двух лет и школьники до 12 лет. В самых тяжелых случаях возможно поражение головного мозга с развитием менингоэнцефалита», - предупредил он.

По его словам, у вируса короткий инкубационный период, а лечение может занять до двух месяцев при осложнениях.

«Важно отметить, что короткий инкубационный период – всего три-семь дней. Поэтому люди возвращаются с курорта, через неделю могут быть проявления. Обычно заболевание вылечивается за две недели, но в более тяжелых случаях это может занять до двух месяцев и более. К сожалению, вакцины нет, заболеванием можно болеть неоднократно. Вирусная инфекция Коксаки может встречаться круглогодично при посещении теплых курортов. Поэтому нельзя сказать, что это исключительно летняя инфекция, хотя, конечно, заражение в летний период происходит чаще, а сейчас у нас уже зима начинается, но сезон в некоторых странах только закончился, люди приезжают с курортов», - заключил собеседник НСН.

До этого Telegram-канал «Shot» сообщил, что в турецком курортном городе Белек была зафиксирована вспышка заболеваемости неизвестным вирусом. Отмечалось, что несколько десятков туристов обратились в больницу с температурой выше 39°С. Известно, что фаза заболевания у них длилась примерно четыре-пять дней. По одной из версий, речь может идти либо о Коксаки, либо — о новом виде COVID-19, передает «Радиоточка НСН».

