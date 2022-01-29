Профессор НИУ ВШЭ попросил девятилетнюю студентку МГУ Алису Теплякову вернуться в школу

По мнению Александрова, девочке еще рано учиться в высшем учебном заведении, и она «могла бы вернуться в какую-то хорошую школу».

«И неважно, что она сдала ЕГЭ. В Москве много хороших частных школ, и я бы на их месте сказал бы: давайте девочка у нас поучится, давайте посмотрим», — заявил профессор.

Александров предположил, что через несколько лет у Тепляковой могут появиться новые интересы, кроме того, обучение в школе поможет девочке освоить социальные навыки и обрести большую самостоятельность в поведении.

«Университет и старшие классы школы — это не только освоение набора знаний. <…> Для всех людей важно пройти определенные моменты этой жизни», — подчеркнул эксперт.

Восьмилетняя Алиса Теплякова в прошлом году сдала ЕГЭ и поступила на платное обучение на факультет психологии МГУ. Ректор вуза Виктор Садовничий заявлял, что сделает все, чтобы достойно обучить юную студентку.

