Профессор МГУ объяснил феноменальные способности Алисы Тепляковой
Заслуженный профессор МГУ, завкафедрой психологии личности психологического факультета Александр Асмолов заявил, что за подготовкой 9-летней студентки Алисы Тепляковой стоят мнемотехнические приёмы, сообщает NEWS.ru.
По его мнению, способы натаскивания памяти, сконструированные отцом девочки Евгением Тепляковым, не только помогли ей сдать ЕГЭ в 8 лет, но и нанесли удар по её психике.
«Есть закон неравномерного развития высших психических функций: памяти, внимания, мышления и так далее. Когда начинается дрессура одной функции и её мускулизация, у других функций происходит дисфункция», - пояснил профессор.
Асмолов добавил, что неоднократно призывал Евгения Теплякова забрать документы дочери, объясняя это, в том числе, тем, что по окончании вуза Алиса, которой исполнится 14 лет, не сможет найти работу.
Ранее ректор МГУ Виктор Садовничий заявил, что сделает всё, чтобы достойно обучить Алису Теплякову, сообщает RT.
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