Профессор МГУ Медведев призвал ввести налог на сладкие напитки

«Важный фактор, который привлекает ученых – повышенное потребление сладкого. Для борьбы с этим уменьшается возможность получения сладких напитков в школах с заменой на простую воду. На государственном уровне вводят налог на сладкие напитки, который по рекомендации Всемирной организации здравоохранения составляет порядка 20%, а в некоторых странах даже больше, в Индии ввели 40%, в Саудовской Аравии 100%. Установлено, что повышение стоимости сладких напитков может привести к снижению потребления на 20%», - заключил он.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Алексей Куринный заявил «Радиоточке НСН», что в России наблюдается эпидемия ожирения, и для решения этой проблемы важно разработать комплексную программу.

