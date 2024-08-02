Профессор МГУ Медведев призвал ввести налог на сладкие напитки
Налог на сладкие напитки позволил бы снизить потребление этого продукта в России на 20%, сказал НСН профессор МГУ им. М.В. Ломоносова Олег Медведев.
Повышение стоимости сладких напитков за счет дополнительного налога сократило бы общее потребление сахара в России, что поможет в борьбе с ожирением, сказал в пресс-центре НСН профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, научный руководитель НИЦ «Здоровое питание» Олег Медведев.
«Важный фактор, который привлекает ученых – повышенное потребление сладкого. Для борьбы с этим уменьшается возможность получения сладких напитков в школах с заменой на простую воду. На государственном уровне вводят налог на сладкие напитки, который по рекомендации Всемирной организации здравоохранения составляет порядка 20%, а в некоторых странах даже больше, в Индии ввели 40%, в Саудовской Аравии 100%. Установлено, что повышение стоимости сладких напитков может привести к снижению потребления на 20%», - заключил он.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Алексей Куринный заявил «Радиоточке НСН», что в России наблюдается эпидемия ожирения, и для решения этой проблемы важно разработать комплексную программу.
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