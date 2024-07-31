«Гаджеты и сладости»: Диетолог рассказала, какие привычки приводят к ожирению

«К 2030 году мир ждет эпидемия ожирения, ее прогнозировали еще в середине 90-х. Россия до сих пор не самая толстая страна в мире, США – самая толстая. Но есть тенденция к росту лишнего веса. Во-первых, это происходит из-за снижения физической активности. Несмотря на то, что некоторые пытаются себя вернуть в физическую активность, занимаются фитнесом, таких людей достаточно мало в общей массе населения. Мы со своих двоих пересаживаемся на автомобиль, не занимаемся никаким спортом регулярно. Все, что делает нашу жизнь комфортнее, все наши гаджеты, начиная от пылесоса, заканчивая телефоном, крадет у нас возможность потратить калории», - рассказала она.

Также диетолог заметила, что в рационе граждан все чаще присутствуют углеводы вместо белка, это сегодня никто не контролирует.

«Вторая причина – избыток в питании углеводов за счет хлебобулочных изделий и сладостей. Мы не воспринимаем сладости теперь как нечто праздничное, мы едим это каждый день. А даже одна шоколадная конфета – это очень калорийно, она требует 15 минут активной гимнастики. За счет сладких напитков возникает тоже серьезный перекос, люди это вообще не контролируют. При этом катастрофически падает потребление мяса, животного белка. Еще два года назад порядка 60-65% испытывали дефицит растительной клетчатки, то есть не хватает людям фруктов и овощей. Подрастает поколение, у которого нет культуры здорового питания, очень много соблазнов вокруг», - добавила собеседница НСН.

Государство сегодня не готово перестраивать пищевую промышленность, поэтому в России за 20 лет число людей с ожирением выросло с 15 до 63%, заявил ранее врач и телеведущий Александр Мясников «Радиоточке НСН».



