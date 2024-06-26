Профессия дизайнера интерьера достигла пика популярности в 2024 году

Ректор МХПИ Алексей Егоров отметил, что такой рост интереса к этому направлению связан с переориентацией рынка на отечественные декоративные и отделочные материалы в связи с санкциями. Сейчас очень востребованы специалисты, которые умеют работать с материалами локального производства, а также могут свежо мыслить в новых реалиях, подчеркнул Егоров. По его словам, на это указывает количество соответствующих вакансий.

Так, в первом полугодии 2024 года на сервисе по поиску работы SuperJob было опубликовано 389 резюме дизайнеров интерьера. Это на 39% больше, чем за такой же период 2023 года и на 91% больше, чем за 2022 год. Выросла и зарплата дизайнера – в 2024 году она увеличилась на 19%, составив в среднем 96 533 рублей в месяц.

При этом по данным другого ресурса по поиску вакансий, сегодня наблюдается дефицит квалифицированных дизайнеров интерьера, позволяя специалистам выбирать более привлекательные предложения с хорошей зарплатой.

Ранее президент национальной ассоциации блогеров России Ольга Берек заявила НСН, что нейросети не могут быть угрозой для людей творческих профессий, таких как дизайнеры, копирайторы и архитекторы.

