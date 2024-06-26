Профессия дизайнера интерьера достигла пика популярности в 2024 году
Популярность профессии «Дизайнер интерьера» в 2024 году достигла максимума после семи лет спада интереса к ней. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на Московский художественно-промышленный институт (МХПИ).
Ректор МХПИ Алексей Егоров отметил, что такой рост интереса к этому направлению связан с переориентацией рынка на отечественные декоративные и отделочные материалы в связи с санкциями. Сейчас очень востребованы специалисты, которые умеют работать с материалами локального производства, а также могут свежо мыслить в новых реалиях, подчеркнул Егоров. По его словам, на это указывает количество соответствующих вакансий.
Так, в первом полугодии 2024 года на сервисе по поиску работы SuperJob было опубликовано 389 резюме дизайнеров интерьера. Это на 39% больше, чем за такой же период 2023 года и на 91% больше, чем за 2022 год. Выросла и зарплата дизайнера – в 2024 году она увеличилась на 19%, составив в среднем 96 533 рублей в месяц.
При этом по данным другого ресурса по поиску вакансий, сегодня наблюдается дефицит квалифицированных дизайнеров интерьера, позволяя специалистам выбирать более привлекательные предложения с хорошей зарплатой.
Ранее президент национальной ассоциации блогеров России Ольга Берек заявила НСН, что нейросети не могут быть угрозой для людей творческих профессий, таких как дизайнеры, копирайторы и архитекторы.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Шеф-корреспонденту австрийского ORF предписали выехать покинуть Россию
- ЦБ: Средняя максимальная ставка по вкладам обновила максимум с апреля 2022 года
- Песков: Утверждение Рютте генсеком НАТО не изменит генеральную линию альянса
- РСТ: Продажи туров в Дагестан после терактов снизились на 5–10%
- Индия нарастила поставки смартфонов в Россию в 14 раз
- Курс японской иены к доллару упал до рекордного за 37 лет уровня
- Опрос показал, что 51% молодых россиян готовы откладывать до 500 рублей в месяц
- На Украине изменили статус английского языка
- Шесть тонн продукции, способной вызвать ботулизм, изъяли в Петербурге
- Депутат Лантратова предложила установить летний режим работы для детсадов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru