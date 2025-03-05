Мурашко: Нормы по зарплате врачей удается выполнить не во всех регионах РФ
Вопрос зарплат врачей и среднего медперсонала остаётся очень чувствительным. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Выступая в Госдуме, он напомнил, что согласно указу президента страны, зарплата врачей и среднего медперсонала, относительно средней по региону, должна составлять 200% и 100%, соответственно.
«Не во всех регионах это удаётся. Есть отклонения», - сказал глава Минздрава, добавив, что разрабатывается пилотный проект по созданию новой системы оплаты труда.
Ранее Мурашко заявил, что средняя зарплата российских врачей в 2024 году увеличилась до 123 тысяч рублей, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru