Мурашко: Нормы по зарплате врачей удается выполнить не во всех регионах РФ

Выступая в Госдуме, он напомнил, что согласно указу президента страны, зарплата врачей и среднего медперсонала, относительно средней по региону, должна составлять 200% и 100%, соответственно.

«Не во всех регионах это удаётся. Есть отклонения», - сказал глава Минздрава, добавив, что разрабатывается пилотный проект по созданию новой системы оплаты труда.

Ранее Мурашко заявил, что средняя зарплата российских врачей в 2024 году увеличилась до 123 тысяч рублей, сообщает RT.

