Названы интересующие школьников профессии

Дети также отвечали, что хотели бы больше уроков, связанных с современными профессиями (77% опрошенных ответили утвердительно), сегодня школьники многое узнают через интернет, потому что информации в школе не хватает.

Самым важным навыком в современной жизни школьники считают креативность, реже всего, по их мнению, потребуются организаторские способности.

Накануне Яндекс.Учебник запустил бесплатный интерактивный школьный курс по информатике. Курс включает в себя теорию и практику, покрывает требования школьной программы 7 класса и доступен учителям и ученикам в любом регионе России.

