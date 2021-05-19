Названы интересующие школьников профессии

Школьники хотели бы в будущем заниматься блоггингом, программированием и киберспортом. Об этом сообщили организаторы онлайн-лагеря «Фоксфорд».

В пресс-релизе отмечается, что 70% школьников уже решили, кем станут в будущем. При этом 60% респондентов уверено, что школа не дает им необходимых навыков для будущей профессии.

Пандемия подтолкнула Яндекс-учебники в московские школы

Дети также отвечали, что хотели бы больше уроков, связанных с современными профессиями (77% опрошенных ответили утвердительно), сегодня школьники многое узнают через интернет, потому что информации в школе не хватает.

Самым важным навыком в современной жизни школьники считают креативность, реже всего, по их мнению, потребуются организаторские способности.

Накануне Яндекс.Учебник запустил бесплатный интерактивный школьный курс по информатике. Курс включает в себя теорию и практику, покрывает требования школьной программы 7 класса и доступен учителям и ученикам в любом регионе России.

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
ТЕГИ:БлогерыПрофессииШкольники
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