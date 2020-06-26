Серебренников двумя словами оценил приговор

Режиссёр Кирилл Серебренников кратко прокомментировал приговор, вынесенный ему сегодня Мещанским судом Москвы по делу «Седьмой студии» о хищении 129 миллионов рублей, выделенных на проект «Платформа».

«Я недоволен», - приводит его слова РИА Новости.

Суд счёл вину Серебренникова, бывшего продюсера «Седьмой студии» Алексея Малобродского и бывшего гендиректора студии Юрия Итина полностью доказанной. Все трое получили условные сроки и штрафы. Серебренникову суд назначил три года условно и самый большой штраф — 800 тысяч рублей. При этом со всех троих по иску Минкультуры взыщут 128 миллионов рублей.

Подсудимые вину не признали. Адвокат Серебренникова Дмитрий Харитонов сказал журналистам, что решение суда они обжалуют, поскольку считают его неправосудным и намерены добиваться оправдания.

