Проект об участниках СВО из числа жителей новых регионов ГД рассмотрит 27 февраля

«Этот вопрос мы отразили в первом докладе рабочей группы президенту. И он его поддержал. Соответствующий законопроект готов и 27 февраля будет внесен в Госдуму», - написал Турчак.

Он также уточнил, что документ коснется ополченцев из воинских формирований ЛНР и ДНР, участвующих в боевых действиях на стороне республик до вхождения в состав России.

Турчак высказал надежду, что парламентарии примут документ в кратчайшие сроки, чтобы ветераны войны на Донбассе, а также их семьи получили необходимые меры поддержки.

Ранее 23 фквраля президент России объявил о том, что статус ветерана боевых действий России распространят на военнослужащих Донбасса, уволившихся со службы из-за ранения до 30 сентября 2022 года - до момента вхождения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей в состав России.

