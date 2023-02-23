Проект об участниках СВО из числа жителей новых регионов ГД рассмотрит 27 февраля
Законопроект, который приравняет участников спецоперации из числа жителей четырех новых регионов России к статусу ветеранов внесут в Госдуму 27 февраля. Об этом рассказал секретарь генерального совета «Единой России», глава парламентской координационной группы по вопросам спецоперации Андрей Турчак в своем Telegram-канале.
«Этот вопрос мы отразили в первом докладе рабочей группы президенту. И он его поддержал. Соответствующий законопроект готов и 27 февраля будет внесен в Госдуму», - написал Турчак.
Он также уточнил, что документ коснется ополченцев из воинских формирований ЛНР и ДНР, участвующих в боевых действиях на стороне республик до вхождения в состав России.
Турчак высказал надежду, что парламентарии примут документ в кратчайшие сроки, чтобы ветераны войны на Донбассе, а также их семьи получили необходимые меры поддержки.
Ранее 23 фквраля президент России объявил о том, что статус ветерана боевых действий России распространят на военнослужащих Донбасса, уволившихся со службы из-за ранения до 30 сентября 2022 года - до момента вхождения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей в состав России.
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