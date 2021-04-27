Проект об обязательном чипировании домашних животных внесен в Госдуму

Проект закона, обязывающий владельцев домашних животных регистрировать их для идентификации и учета внесен в Госдуму заксобранием Башкирии. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Поправки предлагается внести в закон об ответственном обращении с животными. Авторы отмечают, что обязательное чипирование питомцев в том числе облегчит поиск потерявшегося животного, а также поможет привлечь к ответственности недобросовестного владельца, выбросившего животное на улицу.

Депутат МГД подчеркнул преимущества чипирования домашних животных

Также в пояснительной записке указывается, что нововведение поможет решить проблему установления хозяина напавшей на человека собаки. Сейчас доказать факт принадлежности собаки практически невозможно.

Порядок регистрации домашних животных предлагается возложить на федеральный орган исполнительной власти.

Ранее законопроект об обязательной идентификации животных был предложен Минсельхозом, пишет «Газета.ру».


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: НСН
ТЕГИ:ЗаконопроектДомашние Животные
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры