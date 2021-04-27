Проект об обязательном чипировании домашних животных внесен в Госдуму

Проект закона, обязывающий владельцев домашних животных регистрировать их для идентификации и учета внесен в Госдуму заксобранием Башкирии. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Поправки предлагается внести в закон об ответственном обращении с животными. Авторы отмечают, что обязательное чипирование питомцев в том числе облегчит поиск потерявшегося животного, а также поможет привлечь к ответственности недобросовестного владельца, выбросившего животное на улицу.