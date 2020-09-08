Депутат МГД подчеркнул преимущества чипирования домашних животных
Член комиссии МГД по городскому хозяйству и жилищной политике Александр Козлов перечислил преимущества чипирования домашних животных. Парламентарий отметил, что эта процедура – современный способ облегчить жизнь владельцам питомцев, а также упростить работу с бездомными животными. Козлов подчеркнул, что чипирование занимает всего несколько минут, а дискомфорт, который может появиться у питомца во время процедуры, сопоставим с неудобством от обыкновенного укола.
Депутат МГД добавил, что чип содержит 15-значный персональный номер, который вносится в автоматизированную базу, где зафиксирована вся информация о владельце.
Резюмируя, Александр Козлов добавил, что с 1 по 30 сентября в государственных ветеринарных клиниках Москвы чипирование домашних животных можно сделать со скидкой. Стоимость процедуры – составит 682 рубля, включая цену микрочипа.
Между тем, в конце августа стало известно, что Минсельхоз РФ готовит уже вторую версию законопроекта об обязательной маркировке домашних животных. Согласно инициативе, их владельцы должны будут маркировать питомцев за свой счёт. Стоимость процедуры может составлять до 500 рублей в зависимости от способа. Возможно использование бирок, колец, ошейников, нанесение тавро или татуировок. За неисполнение новой обязанности предусмотрят административную ответственность – в частности, штрафы от 500 до тысячи рублей, отмечает Ura.ru.
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