Депутат МГД подчеркнул преимущества чипирования домашних животных

Член комиссии МГД по городскому хозяйству и жилищной политике Александр Козлов перечислил преимущества чипирования домашних животных. Парламентарий отметил, что эта процедура – современный способ облегчить жизнь владельцам питомцев, а также упростить работу с бездомными животными. Козлов подчеркнул, что чипирование занимает всего несколько минут, а дискомфорт, который может появиться у питомца во время процедуры, сопоставим с неудобством от обыкновенного укола.

Депутат МГД добавил, что чип содержит 15-значный персональный номер, который вносится в автоматизированную базу, где зафиксирована вся информация о владельце.

Резюмируя, Александр Козлов добавил, что с 1 по 30 сентября в государственных ветеринарных клиниках Москвы чипирование домашних животных можно сделать со скидкой. Стоимость процедуры – составит 682 рубля, включая цену микрочипа.