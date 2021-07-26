Проект о возврате индексации пенсии работающим пенсионерам внесен в Госдуму

Как отмечает автор инициативы, после отмены индексации пенсий последовало резкое сокращение числа работающих пенсионеров - с 15,3 млн до 9,6 млн человек. При этом большая часть из них перешла в сферу теневой занятости.

Нилов отмечает, что отсутствие индексации страховых пенсий является несправедливым по отношению к работающим россиянам пожилого возраста.

По мнению депутата, отсутствие индексации пенсий противоречит части 6 статьи 75 конституции, согласно которой такая мера осуществляется не реже одного раза в год в порядке, установленном законом.

Ранее сообщалось, что в правительстве России ведется работа по включению в бюджет на предстоящий год индексации пенсий для работающих граждан.

Данным вопросом занимаются в Минтруде, Минфине и Минэкономразвития.

