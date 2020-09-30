Проект о продлении заморозки накопительной пенсии внесён в Госдуму

Правительство РФ внесло в Государственную думу законопроект об очередной «заморозке» накопительной части пенсии. На этот раз срок моратория предлагается пролонгировать до конца 2023 года. Документ значится в законопроектной базе Госдумы.

Сейчас заморозка накопительной пенсии действует до конца 2022 года. До этого срока она не формируется из расчёта 6% от зарплаты. Все обязательные взносы, которые поступают в Пенсионный фонд от работающих граждан, направляются на формирование страховой пенсии.