Проект о продлении заморозки накопительной пенсии внесён в Госдуму

Правительство РФ внесло в Государственную думу законопроект об очередной «заморозке» накопительной части пенсии. На этот раз срок моратория предлагается пролонгировать до конца 2023 года. Документ значится в законопроектной базе Госдумы.

Сейчас заморозка накопительной пенсии действует до конца 2022 года. До этого срока она не формируется из расчёта 6% от зарплаты. Все обязательные взносы, которые поступают в Пенсионный фонд от работающих граждан, направляются на формирование страховой пенсии.

В Совфеде признали некорректность расчётов накопительной пенсии

Ранее министерство финансов подготовило законопроект о новой системе добровольных пенсионных накоплений. Она, как предполагается, должна прийти на смену замороженной накопительной пенсии.

Согласно инициативе министерства, размер взносов можно установить либо в процентах от зарплаты, либо в абсолютном выражении.

За отмену накопительной части пенсии выступила Федерация независимых профсоюзов России, отмечает Ura.ru. В ФНПР считают, что неурегулированный вопрос об этих средствах приводит к правовым коллизиям.

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ФОТО: РИА Новости
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