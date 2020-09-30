В Совфеде признали некорректность расчётов накопительной пенсии

«Да, методика расчета не очень корректная и она вызывает вопросы. Поэтому каждый год законодатели корректируют формулу в сторону уменьшения, иначе срок выплаты накопительной пенсии будет очень большим. Всё это официально прописано. Но нельзя жертвовать и сами принципом накопительной пенсии. Методологию можно изменить, сообразно тому, как выплачивается страховая пенсия. Но саму идею накопительной пенсии нельзя отвергать. И если у людей есть возможность заработать денег себе на старость, то нельзя от этой идеи отказываться», - считает парламентарий.

Поясним, каждый год власти увеличивают накопительный компонент. Если в 2015 году показатель приравняли к 19 годам, в 2021-м году коэффициент вырос до 22 лет при средней продолжительности жизни в 72 года. Профсоюзы отмечают, что такая практика «дискредитирует саму идею накопительной пенсии, так как снижает размер пенсионного обеспечения застрахованных».

