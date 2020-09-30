В Совфеде признали некорректность расчётов накопительной пенсии
Первый зампред комитета Совфеда по социальной политике заявил НСН, что в случае необходимости можно изменить методику расчета, но отказываться от накопительных пенсий всё же не стоит.
Федерация независимых профсоюзов России предлагает отменить накопительную часть пенсии. В письме к премьеру Михаилу Мишустину уточняется, что правовая коллизия состоит в том, что из системы государственного обязательного пенсионного страхования убрали параметр периода ожидаемой выплаты пенсии, однако оставили накопительный компонент, который является частью системы.
Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский заметил в интервью НСН, что это радикальный шаг, на который государство не имеет право пойти.
«Да, методика расчета не очень корректная и она вызывает вопросы. Поэтому каждый год законодатели корректируют формулу в сторону уменьшения, иначе срок выплаты накопительной пенсии будет очень большим. Всё это официально прописано. Но нельзя жертвовать и сами принципом накопительной пенсии. Методологию можно изменить, сообразно тому, как выплачивается страховая пенсия. Но саму идею накопительной пенсии нельзя отвергать. И если у людей есть возможность заработать денег себе на старость, то нельзя от этой идеи отказываться», - считает парламентарий.
Поясним, каждый год власти увеличивают накопительный компонент. Если в 2015 году показатель приравняли к 19 годам, в 2021-м году коэффициент вырос до 22 лет при средней продолжительности жизни в 72 года. Профсоюзы отмечают, что такая практика «дискредитирует саму идею накопительной пенсии, так как снижает размер пенсионного обеспечения застрахованных».
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