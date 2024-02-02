Проект о повышении возраста призыва для получивших гражданство отозвали

Депутаты Госдумы от «Единой России» Александр Бородай и Михаил Шеремет после критики со стороны спикера палаты Вячеслава Володина отозвали свой законопроект о повышении призывного возраста для мужчин с приобретенным гражданством. Это следует из карточки проекта на сайте Госдумы.

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Законопроект внесли в Госдуму накануне, 1 февраля. Авторы инициативы поясняли, что сейчас уроженцы иностранных государств, ставшие гражданами РФ, уклоняются от постановки на воинский учет либо специально дожидаются достижения предельного призывного возраста (30 лет) и только после этого получают паспорт РФ.

Вячеслав Володин назвал проект недоработанным, заявив, что такие инициативы нужно «всесторонне обсуждать» перед внесением их в «публичную плоскость».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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