Проект о повышении возраста призыва для получивших гражданство отозвали
Депутаты Госдумы от «Единой России» Александр Бородай и Михаил Шеремет после критики со стороны спикера палаты Вячеслава Володина отозвали свой законопроект о повышении призывного возраста для мужчин с приобретенным гражданством. Это следует из карточки проекта на сайте Госдумы.
Законопроект внесли в Госдуму накануне, 1 февраля. Авторы инициативы поясняли, что сейчас уроженцы иностранных государств, ставшие гражданами РФ, уклоняются от постановки на воинский учет либо специально дожидаются достижения предельного призывного возраста (30 лет) и только после этого получают паспорт РФ.
Вячеслав Володин назвал проект недоработанным, заявив, что такие инициативы нужно «всесторонне обсуждать» перед внесением их в «публичную плоскость».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru