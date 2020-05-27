Проект #Москвастобой подготовил онлайн-программу ко Дню библиотек

К общероссийскому Дню библиотек проект #Москвастобой подготовил обширную онлайн-программу. Как отметили в столичном комитете по туризму, 27 мая проект представит специальную литературную программу, которая подготовлены при участии Российской государственной библиотеки, Российской государственной детской библиотеки и Центральной библиотеки имени Некрасова.

Как отметила заммэра Москвы Наталья Сергунина, на сайте проекта #Москвастобой будут доступны онлайн-экскурсии по залам Российской государственной библиотеки(РГБ). Её виртуальные гости, в частности, смогут узнать об истории образования РГБ, её архитектурных особенностях, а также многообразии фондов. Помимо этого, посетителей портала ждут литературные чтения и театральные зарисовки по мотивам классических произведений.