Проект #Москвастобой подготовил онлайн-программу ко Дню библиотек

К общероссийскому Дню библиотек проект #Москвастобой подготовил обширную онлайн-программу. Как отметили в столичном комитете по туризму, 27 мая проект представит специальную литературную программу, которая подготовлены при участии Российской государственной библиотеки, Российской государственной детской библиотеки и Центральной библиотеки имени Некрасова.

Как отметила заммэра Москвы Наталья Сергунина, на сайте проекта #Москвастобой будут доступны онлайн-экскурсии по залам Российской государственной библиотеки(РГБ). Её виртуальные гости, в частности, смогут узнать об истории образования РГБ, её архитектурных особенностях, а также многообразии фондов. Помимо этого, посетителей портала ждут литературные чтения и театральные зарисовки по мотивам классических произведений.

Сергунина: К онлайн-проекту #Москвастобой присоединился «Союзмультфильм»

Ранее НСН писала, что на онлайн-платформе #Москвастобой появилась подборка оцифрованных архивных фотографий послевоенной Москвы. Об этом рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина. Она отметила, что виртуальную галерею подготовили к празднованию 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Там можно увидеть снимки героев ВОВ, первого парада, а также салюта в честь победы. Уникальные архивные доступны на главной странице проекта.

Добавим, кадры сделаны в 1945 и 1946 годах знаменитыми фоторепортерами ТАСС, которые прошли войну вместе с советскими войсками: Евгением Халдеем, Николаем Ситниковым, Федором Кисловым и многими другими.




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ФОТО: РИА Новости/Алексей Мальгавко
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