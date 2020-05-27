Проект #Москвастобой подготовил онлайн-программу ко Дню библиотек
К общероссийскому Дню библиотек проект #Москвастобой подготовил обширную онлайн-программу. Как отметили в столичном комитете по туризму, 27 мая проект представит специальную литературную программу, которая подготовлены при участии Российской государственной библиотеки, Российской государственной детской библиотеки и Центральной библиотеки имени Некрасова.
Как отметила заммэра Москвы Наталья Сергунина, на сайте проекта #Москвастобой будут доступны онлайн-экскурсии по залам Российской государственной библиотеки(РГБ). Её виртуальные гости, в частности, смогут узнать об истории образования РГБ, её архитектурных особенностях, а также многообразии фондов. Помимо этого, посетителей портала ждут литературные чтения и театральные зарисовки по мотивам классических произведений.
Ранее НСН писала, что на онлайн-платформе #Москвастобой появилась подборка оцифрованных архивных фотографий послевоенной Москвы. Об этом рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина. Она отметила, что виртуальную галерею подготовили к празднованию 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Там можно увидеть снимки героев ВОВ, первого парада, а также салюта в честь победы. Уникальные архивные доступны на главной странице проекта.
Добавим, кадры сделаны в 1945 и 1946 годах знаменитыми фоторепортерами ТАСС, которые прошли войну вместе с советскими войсками: Евгением Халдеем, Николаем Ситниковым, Федором Кисловым и многими другими.
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