Сергунина: К онлайн-проекту #Москвастобой присоединился «Союзмультфильм»

К культурному проекту #Москвастобой присоединилась киностудия «Союзмультфильм». Об этом заявила заммэра Москвы Наталья Сергунина. Она подчеркнула, что появившийся раздел «Дома с “Союзмультфильмом”» поможет родителям разнообразить день ребенка во время нахождения в режиме самоизоляции. Для зрителей доступны две подборки: в первую вошли 100 лучших мультфильмов, которые собрали специалисты отдела культурных проектов «Союзмультфильма». В частности, в списке оказались «Винни Пух», «Ежик в тумане», «Ну, погоди!», «Бременские музыканты» и другие любимые мультипликационные ленты.

Вторая подборка – это «Союзмульткарантин». Она представляет собой марафон авторского короткометражного кино. В неё вошли более 60 работ для взрослых и детей, созданные российскими аниматорами. В программе ленты — победители российских и международных фестивалей. В их числе, «Урок плавания» Татьяны Окружновой – она является лауреатом Международного фестиваля анимации в Оттаве в номинации «Лучший детский фильм». Также в список попало «Белоснежье» Ирины Эльшанской (обладатель номинации «Выбор жюри» Международного анимационного фестиваля в Париже) и многие другие. Отмечается, что некоторые мультфильмы будут показаны впервые.

Добавим, #Москвастобой — это новая культурно-образовательная онлайн-платформа, которая запущена комитетом по туризму Москвы. С ее помощью, не выходя из дома, можно посетить экскурсии, послушать лекции, посмотреть театральные постановки, а также стать участником кулинарных мастер-классов или модных показов.