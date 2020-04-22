Сергунина: К онлайн-проекту #Москвастобой присоединился «Союзмультфильм»
К культурному проекту #Москвастобой присоединилась киностудия «Союзмультфильм». Об этом заявила заммэра Москвы Наталья Сергунина. Она подчеркнула, что появившийся раздел «Дома с “Союзмультфильмом”» поможет родителям разнообразить день ребенка во время нахождения в режиме самоизоляции. Для зрителей доступны две подборки: в первую вошли 100 лучших мультфильмов, которые собрали специалисты отдела культурных проектов «Союзмультфильма». В частности, в списке оказались «Винни Пух», «Ежик в тумане», «Ну, погоди!», «Бременские музыканты» и другие любимые мультипликационные ленты.
Вторая подборка – это «Союзмульткарантин». Она представляет собой марафон авторского короткометражного кино. В неё вошли более 60 работ для взрослых и детей, созданные российскими аниматорами. В программе ленты — победители российских и международных фестивалей. В их числе, «Урок плавания» Татьяны Окружновой – она является лауреатом Международного фестиваля анимации в Оттаве в номинации «Лучший детский фильм». Также в список попало «Белоснежье» Ирины Эльшанской (обладатель номинации «Выбор жюри» Международного анимационного фестиваля в Париже) и многие другие. Отмечается, что некоторые мультфильмы будут показаны впервые.
Добавим, #Москвастобой — это новая культурно-образовательная онлайн-платформа, которая запущена комитетом по туризму Москвы. С ее помощью, не выходя из дома, можно посетить экскурсии, послушать лекции, посмотреть театральные постановки, а также стать участником кулинарных мастер-классов или модных показов.
Ранее НСН писала, что в России началась работа над новыми сериями культового советского мультфильма «Ну, погоди!». Киностудия «Союзмультфильм» намечала их выпуск на начало лета 2020 года. Всего запланировано сделать 26 новых серий.
Первый выпуск "Ну, погоди!" появился на экранах в 1969 году, а последняя серия датируется 2006 годом.
В основе сюжета лежит погоня Волка за Зайцем в надежде его съесть. Однако каждый раз попытка заканчивается неудачей и серия завершается ключевой фразой Волка "Ну, Заяц, погоди!".
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