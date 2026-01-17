Песни Лолиты предложили включить в школьную программу в качестве плохого примера

По её словам, творчество певицы может быть использовано лишь как пример того, чего не следует допускать в искусстве и общественной жизни. Поплавская убеждена, что произведения исполнительницы не способны заинтересовать современную молодёжь.



Комментарий прозвучал на фоне появившихся в Telegram‑каналах сообщений о том, что Минпросвещения якобы прорабатывает идею создания сборника современных песен для уроков музыки. Актриса подчеркнула, что в репертуаре Милявской отсутствуют композиции, достойные изучения в школе.



Кроме того, Поплавская выразила уверенность, что песни Лолиты вряд ли попадут в школьную программу. Она также напомнила, что в регионах продолжают выступать с требованиями об отмене концертов певицы — недавно подобные протесты прошли в Волгограде.



Ранее народный артист РФ Стас Михайлов заявил, что академическая музыка, как и классическая литература, должна быть в школьной программе, потому что это основа культурного пласта россиян, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

