Продюсер Пригожин заявил о желании сменить фамилию

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин признался, что желает сменить фамилию после мятежа ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом он сообщил в беседе с изданием «Комсомольская правда».

«Не до шуток»: продюсер Пригожин оценил мемы на фоне ситуации с ЧВК «Вагнер»

«Был же такой Немирович-Данченко. Вот и мне можно стать, например, Перфилов-Пригожин. Может, хоть это мне немного поможет?» - сказал продюсер.

Он рассказал, что в день мятежа ЧВК «Вагнер» получил много сообщений, связанных с его фамилией. Пользователи оставляли на его страницах в соцсетях мемы.

Подразделения ЧВК «Вагнер» 24 июня заняли Ростов-на-Дону и выдвинулись в направлении Москвы. При посредничестве президента Белоруссии Александра Лукашенко глава частной военной компании Евгений Пригожин согласился вернуть бойцов в полевые лагеря, напоминает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Евгений ПригожинЧВК "Вагнер"Иосиф Пригожин

Горячие новости

Все новости

партнеры