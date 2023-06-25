Продюсер Пригожин заявил о желании сменить фамилию

«Был же такой Немирович-Данченко. Вот и мне можно стать, например, Перфилов-Пригожин. Может, хоть это мне немного поможет?» - сказал продюсер.

Он рассказал, что в день мятежа ЧВК «Вагнер» получил много сообщений, связанных с его фамилией. Пользователи оставляли на его страницах в соцсетях мемы.

Подразделения ЧВК «Вагнер» 24 июня заняли Ростов-на-Дону и выдвинулись в направлении Москвы. При посредничестве президента Белоруссии Александра Лукашенко глава частной военной компании Евгений Пригожин согласился вернуть бойцов в полевые лагеря, напоминает «Радиоточка НСН».

