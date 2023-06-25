Продюсер Пригожин заявил о желании сменить фамилию
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин признался, что желает сменить фамилию после мятежа ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом он сообщил в беседе с изданием «Комсомольская правда».
«Был же такой Немирович-Данченко. Вот и мне можно стать, например, Перфилов-Пригожин. Может, хоть это мне немного поможет?» - сказал продюсер.
Он рассказал, что в день мятежа ЧВК «Вагнер» получил много сообщений, связанных с его фамилией. Пользователи оставляли на его страницах в соцсетях мемы.
Подразделения ЧВК «Вагнер» 24 июня заняли Ростов-на-Дону и выдвинулись в направлении Москвы. При посредничестве президента Белоруссии Александра Лукашенко глава частной военной компании Евгений Пригожин согласился вернуть бойцов в полевые лагеря, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru