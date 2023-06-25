«Не до шуток»: продюсер Пригожин оценил мемы на фоне ситуации с ЧВК «Вагнер»
Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал мемы пользователей социальных сетей, которые принялись комментировать ситуацию с ЧВК «Вагнер» и ее главой Евгением Пригожиным.
Музыкальный продюсер отметил, что мемы с ним помогают людям справиться со стрессом. Однако вчера от таких шуток было не смешно, признался Пригожин в беседе с РИА Новости.
Накануне на фоне ситуации с ЧВК «Вагнер» пользователи соцсетей принялись писать шутливые комментарии на страницах продюсера. Его просили «сложить оружие» и «вернуть Ростов».
Утром 24 июня военная техника ЧВК «Вагнер» вошла в Ростов-на-Дону. Подразделения группы выдвинулись в направлении Москвы. Президент РФ Владимир Путин назвал мятеж предательством и изменой.
После переговоров глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что вернет бойцов в полевые лагеря. Уголовное дело против него будет прекращено, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru