«Не до шуток»: продюсер Пригожин оценил мемы на фоне ситуации с ЧВК «Вагнер»

Музыкальный продюсер отметил, что мемы с ним помогают людям справиться со стрессом. Однако вчера от таких шуток было не смешно, признался Пригожин в беседе с РИА Новости.

Накануне на фоне ситуации с ЧВК «Вагнер» пользователи соцсетей принялись писать шутливые комментарии на страницах продюсера. Его просили «сложить оружие» и «вернуть Ростов».

Утром 24 июня военная техника ЧВК «Вагнер» вошла в Ростов-на-Дону. Подразделения группы выдвинулись в направлении Москвы. Президент РФ Владимир Путин назвал мятеж предательством и изменой.

После переговоров глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что вернет бойцов в полевые лагеря. Уголовное дело против него будет прекращено, передает «Радиоточка НСН».

