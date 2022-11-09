Иосиф Пригожин заявил, что молодым артистам не хватает совести
Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что смыслы, которые заложены в песнях современных молодых артистов не являются для подростков примером для подражания, сообщает «Вечерняя Москва».
По его мнению, новому поколению не хватает совести, оно опускается до уровня андеграунда, тогда как раньше «воспитывались на принципах уважения к старшим».
Он подчеркнул, что культура - это тот единственный инструмент, способный объединять поколения, но у популярных артистов она отсутствует.
«Мне в своей жизни удалось соприкоснуться с большим количеством величайших артистов. Память о значимых людях должна жить, поступив с молоком матери, в каждом ребёнке. А у современного поколения этого нет», — обратил внимание Пригожин.
Продюсер добавил, что в невоспитанности детей виноваты родители, которые «не заложили основы уважения к религии, женщине, старшим».
Ранее Пригожин заявил, что секрет популярности песни «Третье сентября», которую на протяжении вот уже 25 лет исполняет Михаил Шуфутинский, в том, что она «как хорошее вино, которое оказалось вкусным, симпатичным, мягким и нежным», сообщает RT.
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