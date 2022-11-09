Иосиф Пригожин заявил, что молодым артистам не хватает совести

По его мнению, новому поколению не хватает совести, оно опускается до уровня андеграунда, тогда как раньше «воспитывались на принципах уважения к старшим».

Он подчеркнул, что культура - это тот единственный инструмент, способный объединять поколения, но у популярных артистов она отсутствует.

«Мне в своей жизни удалось соприкоснуться с большим количеством величайших артистов. Память о значимых людях должна жить, поступив с молоком матери, в каждом ребёнке. А у современного поколения этого нет», — обратил внимание Пригожин.

Продюсер добавил, что в невоспитанности детей виноваты родители, которые «не заложили основы уважения к религии, женщине, старшим».

Ранее Пригожин заявил, что секрет популярности песни «Третье сентября», которую на протяжении вот уже 25 лет исполняет Михаил Шуфутинский, в том, что она «как хорошее вино, которое оказалось вкусным, симпатичным, мягким и нежным», сообщает RT.