Продюсер Игорь Угольников попал в больницу с COVID-19

Продюсер, глава студии «Военфильм» Игорь Угольников находится в больнице с коронавирусной инфекцией. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление пиар-директора студии ОльгиРодионовой. При этом, она добавила, что Угольников чувствует себя нормально.

В свою очередь, один из Telegram-каналов отмечает, что еще 23 ноября у продюсера начало ломить тело и пропало обоняние. Позже проявились и другие симптомы COVID-19: температура и сухой кашель, отмечает телеканал 360.

Напомним, Игорь Угольников является продюсером таких фильмов, как "БатальонЪ", "Брестская крепость", "Подольские курсанты" и других.