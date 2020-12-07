Продюсер Игорь Угольников попал в больницу с COVID-19
Продюсер, глава студии «Военфильм» Игорь Угольников находится в больнице с коронавирусной инфекцией. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление пиар-директора студии ОльгиРодионовой. При этом, она добавила, что Угольников чувствует себя нормально.
В свою очередь, один из Telegram-каналов отмечает, что еще 23 ноября у продюсера начало ломить тело и пропало обоняние. Позже проявились и другие симптомы COVID-19: температура и сухой кашель, отмечает телеканал 360.
Напомним, Игорь Угольников является продюсером таких фильмов, как "БатальонЪ", "Брестская крепость", "Подольские курсанты" и других.
А ранее стало известно, что губернатор Амурской области Василий Орлов заразился коронавирусом. Об этом он написал на своей странице в Instagram. Орлов отметил, что его тест на COVID-19 дал положительный результат.
По словам Орлова, он будет придерживаться режима самоизоляции и продолжит работать дистанционно, передает RT.
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