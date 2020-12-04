Фигуристка Косторная не выступит на Кубке России из-за коронавируса

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная не выступит на пятом этапе Кубка России в Москве – у спортсменки диагностировали коронавирус. Об этом пишет РИА “Новости” со ссылкой на главу Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.

Ранее фигуристка должна была выступить на пятом этапе Кубка, но затем ее фамилия исчезла из заявочного листа.

Ранее о намерении пропустить из-за COVID-19 московский этап Кубка России сообщила чемпионка года 2015 Елизавета Туктамышева и чемпион Европы Дмитрий Алиев.

