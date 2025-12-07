Адвокат: Лурье ожидает признания ВС РФ законности сделки по квартире Долиной

Покупательница квартиры народной артистки России, певицы Ларисы Долиной Полина Лурье ожидает, что Верховный суд РФ признает законной сделку купли-продажи недвижимости знаменитости. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката покупательницы Светлану Свириденко.

До этого она говорила, что Лурье не будет отзывать из ВС России жалобу на Долину.

В ГД призвали Верховный суд пересмотреть решение по делу Долиной

«Эта квартира должна стать домом для нее (для Полины Лурье – прим. НСН) и ее детей», - сказала адвокат изданию.

Вечером 5 декабря в эфире программы «Пусть говорят» на «Первом канале» певица объявила, что вернет покупательнице все деньги за квартиру. При этом артистка не уточнила, это будут сразу все 112 млн рублей, или, как Долина говорила ранее, она будет возвращать сумму частями в течение трех лет.

Ранее Светлана Свириденко рассказала, что Лариса Долина ни разу не извинилась перед Полиной Лурье, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

