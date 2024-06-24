«Нужна неотвратимость»: Автомобилисты о лишении прав за незаконный знак «инвалид»

В Госдуме предложили лишать водителей прав на срок до трех месяцев за незаконное использование знака «Инвалид». Автором законопроекта выступил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, сообщает ТАСС. Из пояснительной записки следует, что все больше водителей незаконно используют знак «инвалид», чтобы бесплатно оставлять машину в зонах платных городских парковок. Однако Похмелкин допустил, что ужесточение наказания не решит проблему.

«Если бы таких людей выявляли и наказывали, это бы приводило в чувство большинство нарушителей. Бессмысленно ужесточать наказание, когда нет неотвратимости, об этом говорилось много раз, но депутаты нас упорно не слышат. Если Нилов провел анализ, выявил статистику о числе нарушителей, тогда можно обсуждать инициативу. Но если вы никого к ответственности не привлекаете, не штрафуете, почему нужно лишать прав? Тем более штраф можно выписать с помощью фото и видеофиксации, а для лишения прав нужно запускать процедуру составления протокола, увеличивать число гаишников, при том, что их сейчас почти везде некомплект», - заявил он.