«Нужна неотвратимость»: Автомобилисты о лишении прав за незаконный знак «инвалид»
Ужесточение наказания за безосновательное использование знака «инвалид» потребует привлечения большего числа сотрудников дорожно-постовой службы и усложнит их работу, сообщил НСН Виктор Похмелкин.
Своевременное выявление водителей, которые используют знак «инвалид» без оснований, существенно сократило бы случаи подобных нарушений, заявил в интервью НСН председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин.
В Госдуме предложили лишать водителей прав на срок до трех месяцев за незаконное использование знака «Инвалид». Автором законопроекта выступил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, сообщает ТАСС. Из пояснительной записки следует, что все больше водителей незаконно используют знак «инвалид», чтобы бесплатно оставлять машину в зонах платных городских парковок. Однако Похмелкин допустил, что ужесточение наказания не решит проблему.
«Если бы таких людей выявляли и наказывали, это бы приводило в чувство большинство нарушителей. Бессмысленно ужесточать наказание, когда нет неотвратимости, об этом говорилось много раз, но депутаты нас упорно не слышат. Если Нилов провел анализ, выявил статистику о числе нарушителей, тогда можно обсуждать инициативу. Но если вы никого к ответственности не привлекаете, не штрафуете, почему нужно лишать прав? Тем более штраф можно выписать с помощью фото и видеофиксации, а для лишения прав нужно запускать процедуру составления протокола, увеличивать число гаишников, при том, что их сейчас почти везде некомплект», - заявил он.
В свою очередь вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский уточнил, что предъявлять претензию автомобилисту можно только при движении транспортного средства.
«Допустим, человек пошел в магазин и поставил знак "инвалид" – за это не может быть наказания. Если человек поехал со знаком, не имея на это разрешения, тогда можно наказывать. Важно разделять – стоит машина или движется. Когда автомобиль стоит – нельзя предъявить никаких претензий», - подытожил он.
Ранее в Госдуму внесли законопроект, устанавливающий штрафы до пяти тысяч рублей за опасное вождение. За повторное нарушение предлагается лишать прав на срок от одного до трех месяцев. В пояснительной записке отмечается, что до 80% ДТП происходят именно по причине опасного вождения, передает «Радиоточка НСН».
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