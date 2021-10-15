Продлено задержание подозреваемой в ритуальном убийстве подростка под Рязанью
Биатлонистку, которую подозревают в убийстве подростка в Рязане, задержат еще на 24 часа, сообщает телеканал «360».
Такое решение принял Советский суд города. 15 октября 29-летнюю девушку должны арестовать. Под стражу возьмут еще одного подозреваемого — отчима погибшего несовершеннолетнего. Тело 15-летнего парня обнаружили в лесу 13 октября со следами насилия. Труп был спрятан под землей и мусором.
Подозреваемые были задержаны на следующий день. В семье биатлонистки сообщили, что никакими оккультными практиками девушка не занималась. Интерес к таким вещам у нее возник благодаря знакомому.
Ранее в Северодвинске мужчина, подозреваемый в убийстве 17-летнего подростка в Северодвинске, был арестован по решению городского суда.
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