Продлено задержание подозреваемой в ритуальном убийстве подростка под Рязанью

Такое решение принял Советский суд города. 15 октября 29-летнюю девушку должны арестовать. Под стражу возьмут еще одного подозреваемого — отчима погибшего несовершеннолетнего. Тело 15-летнего парня обнаружили в лесу 13 октября со следами насилия. Труп был спрятан под землей и мусором.

Подозреваемые были задержаны на следующий день. В семье биатлонистки сообщили, что никакими оккультными практиками девушка не занималась. Интерес к таким вещам у нее возник благодаря знакомому.

Ранее в Северодвинске мужчина, подозреваемый в убийстве 17-летнего подростка в Северодвинске, был арестован по решению городского суда.

