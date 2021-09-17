В Северодвинске суд арестовал подозреваемого в убийстве подростка

Мужчина, подозреваемый в убийстве 17-летнего подростка в Северодвинске, был арестован по решению городского суда. Об этом сообщает ТАСС.

Подросток был убит 10 сентября, его доставили с ножевыми ранениями в больницу, однако спасти его не удалось. Подозреваемый в убийстве 34-летний мужчина был задержан накануне.

Отмечается, что в ходе допроса подозреваемый частично признал вину. В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и ведут опрос свидетелей.

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ФОТО: pxhere.com
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