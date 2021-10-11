СМИ: убийство в школе Махачкалы произошло из-за 10 тысяч рублей
Закончившийся убийством конфликт между учениками 9-го класса махачкалинского лицея №51 произошла из-за 10 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем» со ссылкой на ребенка из параллельного класса, который стал очевидцем конфликта.
По его словам, один из участников конфликта покупал у другого телефон. Покупатель скинул ему деньги, а тот аппарат не принес. Тогда первый подросток попросил вернуть ему перечисленные ранее 10 тысяч рублей. После школьники пошли выяснять отношения за школой. Там и произошло нападение с ножом одного из участников конфликта на другого.
Трагедия произошла утром в понедельник, 11 октября. Пострадавший скончался в больнице. В отношении нападавшего возбуждено дело по статье «Убийство». Старшеклассник заявил, что не хотел убивать и был «в состоянии аффекта».
Ранее сегодня сообщалось, что директор школы в Махачкале и его заместитель уволены.
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