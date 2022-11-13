Продлено экстренное предупреждение о сильном ветре в Москве
Сильный ветер не стихнет в Москве до полудня 13 ноября, следует из экстренного предупреждения столичного главка МЧС России.
В сообщении говорится, что по прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 23:00 12 ноября до 12:00 13 ноября местами в Москве ожидается сильный ветер с порывами до 18 м/с.
Ранее сообщалось, что сильный ветер продлится до конца дня 12 ноября.
12 ноября в Москве и Санкт-Петербурге были установлены температурные рекорды, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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