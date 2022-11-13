Продлено экстренное предупреждение о сильном ветре в Москве

Сильный ветер не стихнет в Москве до полудня 13 ноября, следует из экстренного предупреждения столичного главка МЧС России.

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В сообщении говорится, что по прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 23:00 12 ноября до 12:00 13 ноября местами в Москве ожидается сильный ветер с порывами до 18 м/с.

Ранее сообщалось, что сильный ветер продлится до конца дня 12 ноября.

12 ноября в Москве и Санкт-Петербурге были установлены температурные рекорды, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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