В Москве и Петербурге установлены температурные рекорды

12 ноября в Москве и Санкт-Петербурге были установлены температурные рекорды, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса.

Вильфанд: снег и морозы придут в Москву не раньше второй декады ноября

По его словам, в этих городах воздух прогрелся до 11,2–12,3 градуса. В Санкт-Петербурге суточный рекорд максимальной температуры воздуха для 12 ноября теперь составляет +11,2 градуса – это на 0,4 градуса выше прежнего достижения 2008 года.

Новый рекорд в Москве для 12 ноября - 12,3 градуса. Это на три градуса выше, чем было в 2010 году.

К середине следующей недели арктическое вторжение принесет в южные регионы России погоду предзимья с морозом по ночам и первым снегом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
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