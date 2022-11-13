В Москве и Петербурге установлены температурные рекорды
12 ноября в Москве и Санкт-Петербурге были установлены температурные рекорды, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса.
По его словам, в этих городах воздух прогрелся до 11,2–12,3 градуса. В Санкт-Петербурге суточный рекорд максимальной температуры воздуха для 12 ноября теперь составляет +11,2 градуса – это на 0,4 градуса выше прежнего достижения 2008 года.
Новый рекорд в Москве для 12 ноября - 12,3 градуса. Это на три градуса выше, чем было в 2010 году.
К середине следующей недели арктическое вторжение принесет в южные регионы России погоду предзимья с морозом по ночам и первым снегом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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