Вильфанд: снег и морозы придут в Москву не раньше второй декады ноября

Не ранее второй декады ноября ожидается в Москве установление снежного покрова, а также устойчивой морозной погоды. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, сообщает агентство «Москва».

По его словам, до 13 ноября установления отрицательных температур в столичном регионе не прогнозируется.

«Снега пока не ожидается». Синоптик рассказал о погоде в Москве на текущей неделе

Синоптик также добавил, что в эти дни будет около нуля или чуть выше.

«В длинные выходные 4, 5, 6 ноября в Москве ожидается солнечная и маловетреная погода», - добавил Вильфанд.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в разговоре с НСН заявил, что ноябрь будет в целом теплее, чем обычно.


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:ПогодаПогода В МосквеГидрометцентр РоссииРоман Вильфанд
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры