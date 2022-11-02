Вильфанд: снег и морозы придут в Москву не раньше второй декады ноября

Не ранее второй декады ноября ожидается в Москве установление снежного покрова, а также устойчивой морозной погоды. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, сообщает агентство «Москва».

По его словам, до 13 ноября установления отрицательных температур в столичном регионе не прогнозируется.