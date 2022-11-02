Вильфанд: снег и морозы придут в Москву не раньше второй декады ноября
Не ранее второй декады ноября ожидается в Москве установление снежного покрова, а также устойчивой морозной погоды. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, сообщает агентство «Москва».
По его словам, до 13 ноября установления отрицательных температур в столичном регионе не прогнозируется.
Синоптик также добавил, что в эти дни будет около нуля или чуть выше.
«В длинные выходные 4, 5, 6 ноября в Москве ожидается солнечная и маловетреная погода», - добавил Вильфанд.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в разговоре с НСН заявил, что ноябрь будет в целом теплее, чем обычно.
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