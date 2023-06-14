Продажу лекарств без маркировки разрешили в новых регионах РФ
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которое разрешает продажу лекарственных средств без маркировки в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях.
Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовой информации, «ввод в оборот, и(или) оборот, (или) вывод из оборота лекарственных препаратов без нанесения на них средств идентификации и без внесения информации в систему мониторинга», на новых территориях разрешается до 1 апреля 2025 года.
Речь идёт в том числе о лекарствах без маркировки, которые ввозятся с территории государств, не входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС).
Ранее Совет Федерации РФ одобрил закон, предусматривающий ответственность за продажу лекарств без рецепта, при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru