Продажу лекарств без маркировки разрешили в новых регионах РФ

Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовой информации, «ввод в оборот, и(или) оборот, (или) вывод из оборота лекарственных препаратов без нанесения на них средств идентификации и без внесения информации в систему мониторинга», на новых территориях разрешается до 1 апреля 2025 года.

Речь идёт в том числе о лекарствах без маркировки, которые ввозятся с территории государств, не входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС).

Ранее Совет Федерации РФ одобрил закон, предусматривающий ответственность за продажу лекарств без рецепта, при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

