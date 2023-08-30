Продажу алкоголя запретили 1 сентября в Рязанской области
Алкоголь не будут продавать 1 сентября в Рязанской области, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Уточняется, что ограничения не будут распространяться на предприятия, которые осуществляют продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru