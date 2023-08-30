Продажу алкоголя запретили 1 сентября в Рязанской области

Уточняется, что ограничения не будут распространяться на предприятия, которые осуществляют продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.

Ряд нововведений вступит в силу в российских школах в новом учебном году. В частности, в России начнётся постепенное внедрение STEM-образования, объединяющего естественные науки, технологии, инженерное искусство и математику в единую систему, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

