Путин 1 сентября встретится с учащимися

Президент России Владимир Путин в День знаний проведет встречу с учащимися. Об этом сообщил журналист Павел Зарубин.

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Какое учебное заведение посетит глава государства журналист не уточнил.

В прошлом году в День знаний президент провел открытый урок «Разговор о важном». Также Путин по видеосвязи принял участие в церемонии открытия пяти школ с обучением на русском языке в Таджикистане.

Депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия - За правду» Дмитрий Гусев предложил сделать 1 сентября выходным днем для родителей школьников, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Климентьев
ТЕГИ:1 СентябряВладимир Путин

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