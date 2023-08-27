Путин 1 сентября встретится с учащимися
Президент России Владимир Путин в День знаний проведет встречу с учащимися. Об этом сообщил журналист Павел Зарубин.
Какое учебное заведение посетит глава государства журналист не уточнил.
В прошлом году в День знаний президент провел открытый урок «Разговор о важном». Также Путин по видеосвязи принял участие в церемонии открытия пяти школ с обучением на русском языке в Таджикистане.
Депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия - За правду» Дмитрий Гусев предложил сделать 1 сентября выходным днем для родителей школьников, передает «Радиоточка НСН».
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