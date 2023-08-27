Путин 1 сентября встретится с учащимися

Какое учебное заведение посетит глава государства журналист не уточнил.

В прошлом году в День знаний президент провел открытый урок «Разговор о важном». Также Путин по видеосвязи принял участие в церемонии открытия пяти школ с обучением на русском языке в Таджикистане.

Депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия - За правду» Дмитрий Гусев предложил сделать 1 сентября выходным днем для родителей школьников, передает «Радиоточка НСН».

