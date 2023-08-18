Продажи «Кенов» в России выросли после выхода фильма «Барби»
Выход фильма «Барби» спровоцировал рост продаж кукол в России. Об этом сообщило издание «Газета.Ru» со ссылкой на аналитиков ЮMoney и аналитический ресурс «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».
Отмечается, что с 16 по 30 июля на онлайн-площадках продажи выросли на 5% по сравнению с периодом с 1 по 15 июля. Обороты магазинов игрушек увеличились на 25%, количество покупателей выросло на 11%, а средний чек стал больше на 19% и составил 5391 рубль при том, что в российском прокате фильма «Барби» еще нет.
Вместе с тем заметнее всего выросли продажи куклы «Кен». Число покупок увеличилось в июле 2023 года на 23% по сравнению с июлем прошлого года, а сумма среднего чека выросла на 10% (до 674 рублей).
Также ожидается, что в ближайшее время сеть «Детский мир» представит покупателям новые коллекции кукол и аксессуаров Barbie.
Аналитики прогнозируют еще более заметный рост продаж после появления фильма в широком прокате на территории России.
Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая заявила, что игрушка «Барби» пропагандирует у детей анорексию и другие болезни, которые можно «заработать» в погоне за кукольной внешностью. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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