Фильм «Барби» провалился в Южной Корее
Фильм «Барби» провалился в Южной Корее, сообщает The Hollywood Reporter. Высказываются предположения, что картина не затронула сердца корейцев из-за разности культур. В том числе из-за того, что лента пропагандирует расширение прав и возможностей женщин. А Южной Корее по-прежнему сильны традиционные семейные ценности.
За первые выходные августа проект «Барби» собрал 273 тысячи долларов и занял восьмое место среди всех картин, вышедших в прокат за последнее время.
И это при том, что к августу картина собрала более миллиарда долларов в мировом прокате.
Ранее стало известно, что «Барби» Греты Гервиг стал самым кассовым фильмом, который сняла женщина, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru