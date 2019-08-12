Продажи дождевиков в Москве выросли на 700%

Такая статистка наблюдается в последние три недели – с 18 июля по 9 августа. В компании отметили, что эта тенденция наблюдается и в целом по России. Рост продаж дождевиков о стране в среднем составил 475%.

Ранее сообщалось, что июль в Москве признан самым холодным за столетие. Привычно самый жаркий месяц лета в этом году запомнился дождливыми и пасмурными днями.

