Июль 2019 года признан самым холодным в Москве за сто лет
2 августа20:45
За вековую историю метеонаблюдений в Москве июль 2019 года стал самым холодным. Как пишет News.ru, в столице в июле этого года средняя температура была ниже нормы на 1,5 — 1,8 градуса.
Июнь текущего года оказался теплее июля в среднем на 3 градуса, что наблюдается крайне редко. Как отмечается, подобные аномалии с погодой наблюдались в 1965 и 1979 годах.
Июль в российской столице отличился большим количеством пасмурных и дождливых дней. Ранее сообщалось, что в большинстве регионов в августе будет холоднее обычного.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Июль 2019 года признан самым холодным в Москве за сто лет
- Оппозицию обвинили в попытке добиться кровопролития в субботу
- Кортнев согласился на «Шашлык Live», а потом задумался
- Получивших российские паспорта жителей Украины вызвали на допросы
- Кокорин и Мамаев попросили об УДО