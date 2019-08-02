Июль 2019 года признан самым холодным в Москве за сто лет

За вековую историю метеонаблюдений в Москве июль 2019 года стал самым холодным. Как пишет News.ru, в столице в июле этого года средняя температура была ниже нормы на 1,5 — 1,8 градуса.

Июнь текущего года оказался теплее июля в среднем на 3 градуса, что наблюдается крайне редко. Как отмечается, подобные аномалии с погодой наблюдались в 1965 и 1979 годах.