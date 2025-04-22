СМИ: Ноутбуки и серверы HP и Fujitsu исключат из параллельного импорта

Минпромторг предложил исключить из списка параллельного импорта ноутбуки и серверы от американской компании Hewlett Packard (HP) и японской Fujitsu. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, инициатива прописана в проекте изменений к постановлению №506 «О товарах (группах товаров), в отношении которых не могут применяться…». Как сообщают источники, поправки находятся на стадии межведомственного согласования, по его итогам определится срок публикации приказа.

Предполагается, что ограничения затронут только ноутбуки и серверы, другую продукцию HP и Fujitsu по-прежнему можно будет ввозить без разрешения правообладателя. Как сообщил источник «Коммерсанта», компания HP - один из лидеров на российском рынке производителей электроники, при этом Fujitsu занимает крайне небольшую долю.

По данным экспертов, потребность в ноутбуках и серверном оборудовании в стране могут полностью удовлетворить за счет официальных поставок и российских производителей. Ограничения в отношении HP и Fujitsu позволят увеличить продажи отечественных марок.

Между тем Минпромторг решил возобновить программу льготного автокредитования для семей. В ее рамках можно приобрести новые автомобили с ДВС до 2 млн рублей, которые соответствуют требованиям по локализации, пишет 360.ru.

