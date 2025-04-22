СМИ: Ноутбуки и серверы HP и Fujitsu исключат из параллельного импорта
Минпромторг предложил исключить из списка параллельного импорта ноутбуки и серверы от американской компании Hewlett Packard (HP) и японской Fujitsu. Об этом пишет «Коммерсантъ».
По данным издания, инициатива прописана в проекте изменений к постановлению №506 «О товарах (группах товаров), в отношении которых не могут применяться…». Как сообщают источники, поправки находятся на стадии межведомственного согласования, по его итогам определится срок публикации приказа.
Предполагается, что ограничения затронут только ноутбуки и серверы, другую продукцию HP и Fujitsu по-прежнему можно будет ввозить без разрешения правообладателя. Как сообщил источник «Коммерсанта», компания HP - один из лидеров на российском рынке производителей электроники, при этом Fujitsu занимает крайне небольшую долю.
По данным экспертов, потребность в ноутбуках и серверном оборудовании в стране могут полностью удовлетворить за счет официальных поставок и российских производителей. Ограничения в отношении HP и Fujitsu позволят увеличить продажи отечественных марок.
Между тем Минпромторг решил возобновить программу льготного автокредитования для семей. В ее рамках можно приобрести новые автомобили с ДВС до 2 млн рублей, которые соответствуют требованиям по локализации, пишет 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Ноутбуки и серверы HP и Fujitsu исключат из параллельного импорта
- Умер Зураб Церетели
- В Дагестане два человека пострадали при взрыве газа в жилом доме
- Hyundai зарегистрировала новые товарные знаки в России
- Стоимость золота впервые превысила $3500
- ПВО уничтожила 10 беспилотников ВСУ над тремя регионами России
- Канаева заявила об уходе из сборной РФ по художественной гимнастике
- СМИ: Похороны Папы Римского пройдут с изменениями традиционного ритуала
- Умер второй пострадавший при взрыве боеприпаса в Воронежской области
- Мединский заявил, что план Трампа по Украине войдёт в учебники истории
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru