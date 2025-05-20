Объем продаж подержанных автомобилей вырос на 13,7%
В апреле 2025 года в России было реализовано порядка 510 тысяч подержанных лековых автомобилей. Это на 13% больше, чем было продано в 2025 году, и соответствует показателям за апрель 2024 года. Об этом сообщило агентство «Автостат».
По мнению экспертов, впервые за четыре месяца вторичный рынок в России превысил 500 тысяч автомобилей после провальных показателей февраля и марта 2025 года. При этом по итогам января-апреля 2025 года продажи подержанных машин показали прирост на 2,3% и составили 1,78 млн экземпляров.
Рост в апреле, по данным издания «Коммерсантъ», объясняется гибкой политикой ценообразования дилеров и разгоняющимся рынком новых машин (здесь прирост в апреле по сравнению с мартом составил 28%). Кроме того, полагает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков, на динамике отразились невыразительные показатели марта.
При этом представители авторынка полагают, что удержать заданный темп не получится из-за продолжительных майских праздников. В частности, компания «Рольф» спрогнозировала падение продаж подержанных автомобилей в мае на 5-10% относительно апреля.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в апреле текущего года цена на подержанные электромобили в России упала на 13% по сравнению с апрелем 2024 года и составила около 4,1 млн рублей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru