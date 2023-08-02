Продажи АвтоВАЗа выросли почти втрое в июле 2023 года

Продажи автомобилей АвтоВАЗа выросли в 2,8 раза в июле 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, говорится на сайте концерна.

АвтоВАЗ возобновил выпуск автомобилей после перерыва

Таким образом, в июле текущего года в России было реализовано 29 378 коммерческих и легковых автомобилей LADA, отметили в компании.

Уточняется, что июльские показатели стали лучшими ща весь 2023 год.

Ранее руководитель группы ОНФ «Защита прав автомобилистов», автоэксперт Петр Шкуматов в интервью НСН заявил, что возросшие цены на автомобили «Москвич» связаны с просадкой рубля, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Каса
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