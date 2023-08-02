Продажи АвтоВАЗа выросли почти втрое в июле 2023 года
2 августа 202314:51
Продажи автомобилей АвтоВАЗа выросли в 2,8 раза в июле 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, говорится на сайте концерна.
Таким образом, в июле текущего года в России было реализовано 29 378 коммерческих и легковых автомобилей LADA, отметили в компании.
Уточняется, что июльские показатели стали лучшими ща весь 2023 год.
Ранее руководитель группы ОНФ «Защита прав автомобилистов», автоэксперт Петр Шкуматов в интервью НСН заявил, что возросшие цены на автомобили «Москвич» связаны с просадкой рубля, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МО РФ впервые заявило об уничтожении самоходной гаубицы «Богдана» в зоне СВО
- Старовойт: Отрядам народной дружины Курской области выдадут боевое оружие
- В Москве остановили Mercedes с пятью килограммами марихуаны
- Винокур выразил восхищение физической формой Путина
- Мизулина написала заявление в СКР на Панина и Собчак
- В Центральной России объявили штормовое предупреждение из-за аномальной жары
- Путин наградил орденом «Знак Почета» мать Кадырова
- Путин вручил Винокуру орден «За заслуги перед Отечеством» первой степени
- CNBC: Военная стратегия Зеленского вывела США из себя
- Продажи АвтоВАЗа выросли почти втрое в июле 2023 года
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru