АвтоВАЗ возобновил выпуск автомобилей после перерыва

АвтоВАЗ возобновил 31 июля работу завода в Тольятти. Как сообщает пресс-служба автопроизводителя, сотрудники приступили к сборке автомобилей после трёхдневного корпоративного отпуска.

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В сообщении уточняется, что отдых в период с 26 до 30 июля был организован за счёт переноса части зимнего планового перерыва, при этом на производственном плане он не отразится - общее количество рабочих дней в году не изменилось.

По данным СМИ, трёхдневный корпоративный отпуск был вынужденным, сделать его пришлось из-за нехватки комплектующих.

Ранее президент АвтоВАЗа Максим Соколов заявил, что производство модели Lada Largus может быть перенесено из Тольятти в Ижевск, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Каса
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