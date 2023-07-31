АвтоВАЗ возобновил выпуск автомобилей после перерыва

В сообщении уточняется, что отдых в период с 26 до 30 июля был организован за счёт переноса части зимнего планового перерыва, при этом на производственном плане он не отразится - общее количество рабочих дней в году не изменилось.

По данным СМИ, трёхдневный корпоративный отпуск был вынужденным, сделать его пришлось из-за нехватки комплектующих.

Ранее президент АвтоВАЗа Максим Соколов заявил, что производство модели Lada Largus может быть перенесено из Тольятти в Ижевск, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

