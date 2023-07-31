АвтоВАЗ возобновил выпуск автомобилей после перерыва
АвтоВАЗ возобновил 31 июля работу завода в Тольятти. Как сообщает пресс-служба автопроизводителя, сотрудники приступили к сборке автомобилей после трёхдневного корпоративного отпуска.
В сообщении уточняется, что отдых в период с 26 до 30 июля был организован за счёт переноса части зимнего планового перерыва, при этом на производственном плане он не отразится - общее количество рабочих дней в году не изменилось.
По данным СМИ, трёхдневный корпоративный отпуск был вынужденным, сделать его пришлось из-за нехватки комплектующих.
Ранее президент АвтоВАЗа Максим Соколов заявил, что производство модели Lada Largus может быть перенесено из Тольятти в Ижевск, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru