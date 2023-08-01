«Покупаем в Китае за валюту»: Шкуматов о подорожании «Москвичей» сразу на 11%

Накануне стало известно, что стоимость автомобилей «Москвич» выросла на 11%. На сайте компании сейчас цена автомобилей начинается от 2,2 млн рублей за бензиновую версию и почти от 4 млн рублей за электрическую.

«Объяснение такому подорожанию довольно простое. «Москвич» занимается промышленной сборкой автомобилей. В общем-то, автомобили поставляются из Китая в виде машино-комплекта, поэтому этот автомобиль приобретается за валюту, а в последнее время у нас рубль довольно серьезно ослаб, в связи с чем и произошел пересмотр стоимости автомобилей», - отметил собеседник НСН.

По его словам, в будущем цены на «Москвич» могут снизиться при стабилизации валюты и успешном импортозамещении.

«Цена в будущем будет зависеть от успеха импортозамещения, то есть насколько процентов будет локализован этот модельный ряд. На текущий момент это небольшой процент, поэтому цена автомобиля зависит от курса валют», - заключил эксперт.

Ранее вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко в эфире НСН заявил, что в августе все автомобили в России подорожают минимум на 300 тысяч из-за роста утилизационного сбора, передает «Радиоточка НСН».

