«Покупаем в Китае за валюту»: Шкуматов о подорожании «Москвичей» сразу на 11%
«Москвич» в виде машино-комплекта закупается из Китая за валюту, а рубль сильно просел, поэтому стоимость авто выросла, заявил НСН автоэксперт Петр Шкуматов.
Руководитель группы ОНФ «Защита прав автомобилистов», автоэксперт Петр Шкуматов в интервью НСН заявил, что возросшие цены на автомобили «Москвич» связаны с просадкой рубля.
Накануне стало известно, что стоимость автомобилей «Москвич» выросла на 11%. На сайте компании сейчас цена автомобилей начинается от 2,2 млн рублей за бензиновую версию и почти от 4 млн рублей за электрическую.
«Объяснение такому подорожанию довольно простое. «Москвич» занимается промышленной сборкой автомобилей. В общем-то, автомобили поставляются из Китая в виде машино-комплекта, поэтому этот автомобиль приобретается за валюту, а в последнее время у нас рубль довольно серьезно ослаб, в связи с чем и произошел пересмотр стоимости автомобилей», - отметил собеседник НСН.
По его словам, в будущем цены на «Москвич» могут снизиться при стабилизации валюты и успешном импортозамещении.
«Цена в будущем будет зависеть от успеха импортозамещения, то есть насколько процентов будет локализован этот модельный ряд. На текущий момент это небольшой процент, поэтому цена автомобиля зависит от курса валют», - заключил эксперт.
Ранее вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко в эфире НСН заявил, что в августе все автомобили в России подорожают минимум на 300 тысяч из-за роста утилизационного сбора, передает «Радиоточка НСН».
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