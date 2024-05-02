Продажи автомобилей «Москвич» резко сократились в апреле 2024 года

Отмечается, что мартовские продажи стали лучшим результатом с официального начала продаж: среди почти 3000 проданных автомобилей — свыше 120 «Москвич 6» и порядка 90 «Москвич 3е», остальные — «Москвич 3». Всего в 2024 года продано около 7000 «Москвичей» (из них более 500 «Москвич 6» и почти 450 «Москвич 3е»), сообщили в пресс-службе завода.

По мнению автоэксперта Максима Минеева, падение продаж в апреле объясняется окончанием распродажи «Москвичей» 2023 года выпуска, а также тем, что в марте был установлен рекорд продаж и по сравнению с ним даже неплохой результат кажется средним.

Ранее сообщалось, что автозавод «Москвич» планирует найти второго восточного партнера для сборки автомобилей.

