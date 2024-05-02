Продажи автомобилей «Москвич» резко сократились в апреле 2024 года
Концерн «Москвич» реализовал свыше 2200 автомобилей в апреле 2024 года — более 200 седанов «Москвич 6», почти 340 электромобилей «Москвич 3е», а также кроссоверы «Москвич 3». Это примерно на 800 автомобилей меньше, чем было продано в марте 2024 года. Об этом сообщило издание РБК.
Отмечается, что мартовские продажи стали лучшим результатом с официального начала продаж: среди почти 3000 проданных автомобилей — свыше 120 «Москвич 6» и порядка 90 «Москвич 3е», остальные — «Москвич 3». Всего в 2024 года продано около 7000 «Москвичей» (из них более 500 «Москвич 6» и почти 450 «Москвич 3е»), сообщили в пресс-службе завода.
По мнению автоэксперта Максима Минеева, падение продаж в апреле объясняется окончанием распродажи «Москвичей» 2023 года выпуска, а также тем, что в марте был установлен рекорд продаж и по сравнению с ним даже неплохой результат кажется средним.
Ранее сообщалось, что автозавод «Москвич» планирует найти второго восточного партнера для сборки автомобилей.
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