СМИ: Завод «Москвич» решил найти второго китайского партнера для сборки
Автозавод «Москвич» планирует найти второго восточного партнера для сборки автомобилей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.
Предприятие уже сотрудничает с китайской JAC Motors. Вопрос о новом партнере находится на стадии переговоров.
«Они ведутся с несколькими компаниями, некоторые из них еще не присутствуют на российском рынке», — отметил собеседник издания.
В 2022 году на бывшем заводе Renault в Москве начали собирать машины JAC под маркой «Москвич». Так, кроссовер «Москвич 3» и электрическая версия авто «Москвич 3е» — варианты JAC JS4 и iEVS4. С сентября 2023-го предприятие запустило сборку модели «Москвич 6», которая соответствует китайской Sehol A5 Plus (суббренд JAC Motors).
По данным «Автостата», в 2023 году «Москвич» выпустил 31 тысячу автомобилей. Как сообщил источник РБК, в этом году завод намерен произвести 22 тысячи машин. При этом мощности предприятия рассчитаны на 180 тысяч авто в год.
Между тем директор автозавода по производству Олег Масляков сообщил, что в конце 2024 года предприятие презентует новый кроссовер «Москвич 8», отмечает телеканал «360».
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