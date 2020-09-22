Пробные партии вакцины от COVID-19 поступили во все регионы России
Пробные партии вакцины от COVID-19 «Спутник V» поступили во все регионы России. Об этом рассказал директор НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург, отмечает РИА Новости. Кроме того, он заявил о необходимости проведения отдельного клинического исследования, чтобы разрешить вакцинацию от COVID-19 беременным.
Напомним, 11 августа Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину от COVID-19. Она была разработана НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Вакцина получила название «Спутник –V».
Регистрацию ещё одной вакцины от коронавирусной инфекции, от центра «Вектор» — «ЭпиВакКорона» — планируют завершить к 15 октября. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Там подчеркнули, что после этого начнутся клинические исследования препарата при участи добровольцев возрастной группы 60+ и тех, кто страдает хроническими заболеваниями». Кроме того, в пострегистрационных испытаниях примут участие 5 тысяч добровольцев различных возрастных групп, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru