Пробные партии вакцины от COVID-19 поступили во все регионы России

Напомним, 11 августа Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину от COVID-19. Она была разработана НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Вакцина получила название «Спутник –V».

Регистрацию ещё одной вакцины от коронавирусной инфекции, от центра «Вектор» — «ЭпиВакКорона» — планируют завершить к 15 октября. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Там подчеркнули, что после этого начнутся клинические исследования препарата при участи добровольцев возрастной группы 60+ и тех, кто страдает хроническими заболеваниями». Кроме того, в пострегистрационных испытаниях примут участие 5 тысяч добровольцев различных возрастных групп, сообщает RT.



