Пробные партии вакцины от COVID-19 поступили во все регионы России

Пробные партии вакцины от COVID-19 «Спутник V» поступили во все регионы России. Об этом рассказал директор НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург, отмечает РИА Новости. Кроме того, он заявил о необходимости проведения отдельного клинического исследования, чтобы разрешить вакцинацию от COVID-19 беременным.

Онищенко усомнился в возможности победить коронавирус вакциной от денге

Напомним, 11 августа Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину от COVID-19. Она была разработана НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Вакцина получила название «Спутник –V».

Регистрацию ещё одной вакцины от коронавирусной инфекции, от центра «Вектор» — «ЭпиВакКорона» — планируют завершить к 15 октября. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Там подчеркнули, что после этого начнутся клинические исследования препарата при участи добровольцев возрастной группы 60+ и тех, кто страдает хроническими заболеваниями». Кроме того, в пострегистрационных испытаниях примут участие 5 тысяч добровольцев различных возрастных групп, сообщает RT.


Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусРоссияРегионыВакцина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры