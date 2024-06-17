«Проблемы вне реестра»: Юристы поспорили насчет обманутых дольщиков в Подмосковье

Единый реестр проблемных объектов дает далеко не полную картину по обманутым дольщикам — ведь для того, чтобы попасть в него, объект должен соответствовать ряду формальных критериев, а также необходимо заявление самих дольщиков. Об этом НСН заявил юрист по недвижимости Денис Бутовичев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным, что в регионе не осталось обманутых дольщиков. Об этом сообщило агентство «Интерфакс». По словам Воробьева, это стало возможным благодаря федеральной программе, участию ДОМ. РФ и регионального бюджета. Бутовичев согласился с тем, что официально в Подмосковье нет проблемных объектов, однако такие объекты могут существовать и вне реестра.