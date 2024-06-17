«Проблемы вне реестра»: Юристы поспорили насчет обманутых дольщиков в Подмосковье
Согласно Единому реестру проблемных объектов, в Подмосковье действительно решена проблема обманутых дольщиков, как о том отчитался губернатор, однако ряд проблемных объектов попросту не включен в этот реестр в силу разных причин, сказал НСН Денис Бутовичев.
Единый реестр проблемных объектов дает далеко не полную картину по обманутым дольщикам — ведь для того, чтобы попасть в него, объект должен соответствовать ряду формальных критериев, а также необходимо заявление самих дольщиков. Об этом НСН заявил юрист по недвижимости Денис Бутовичев.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным, что в регионе не осталось обманутых дольщиков. Об этом сообщило агентство «Интерфакс». По словам Воробьева, это стало возможным благодаря федеральной программе, участию ДОМ. РФ и регионального бюджета. Бутовичев согласился с тем, что официально в Подмосковье нет проблемных объектов, однако такие объекты могут существовать и вне реестра.
«Единый реестр проблемных объектов действительно показывает, что сегодня в Подмосковье проблемных объектов нет. Если ориентироваться на реестр, то губернатор все сказал правильно. Однако проблемные объекты могут существовать вне реестра. Более чем десятилетний опыт Общества защиты дольщиков показывает, что в него вносятся далеко не все проблемные объекты. Есть несколько формальных критериев, в частности, банкротство застройщика, просрочка передачи квартир на шесть месяцев, просрочка ввода дома в эксплуатацию на шесть месяцев. Этим критериям могут соответствовать не все проблемные объекты. Кроме того, чтобы попасть в Реестр проблемных объектов, надо, чтобы были заявки от самих дольщиков», — сказал Бутовичев.
Собеседник НСН перечислил несколько подмосковных объектов, не внесенных в Единый реестр проблемных объектов.
«Совершенно точно есть объекты в Московской области с просрочкой передачи, их можно найти на Едином ресурсе застройщиков. На этом ресурсе, например, представлены сведения о существенных изменениях в сроках строительства: “ЖК Riga Hills” (застройщик “СЗ ЖК Яркий. Рига”), “ЖК Восточный-2,3” (“Холдинг Стройпромавтоматика”), “ЖК Троицкая Слобода” (“Берендей”), “ЖК Миниполис 8 кленов” (“ГК Новард”), “ЖК Домодедово парк новый квартал” (“ГК Град”), “ЖК Skolkovo ONE”, “ЖК Дом Chkalov” (оба — Ikon Development), “ЖК Малиново” (“ГК Гефест”), “ЖК Шолохово” и “ЖК Южное Пушкино” (оба — “РосЕвроСити”). Хотя информация на Едином ресурсе застройщиков может быть неточной, это дает общее представление о проблеме», — добавил эксперт.
В заключение Бутовичев рассказал, с какими проблемами чаще всего сталкиваются дольщики и покупатели жилья в Подмосковье.
«Самая главная текущая проблема по новостройкам — мораторий, согласно которому застройщикам не начисляют неустойку за просрочку передачи квартир. Кроме того, сдаются некачественные объекты с отступлениями от строительных нормативов. Это индивидуальные проблемы. Кроме того, застройщик зачастую назначает свою (подконтрольную) управляющую компанию, и та завышает тарифы вплоть до того, что даже заводит интернет определенных провайдеров и не дает им возможность работать по нормальным тарифам. Есть проблемы и по социальной инфраструктуре — либо она не строится вовсе, либо сдается с большой задержкой», — подытожил он.
Ранее сообщалось, что Департамент строительства города Москвы взял на себя завершение строительства проблемных объектов за счет бюджетных средств.
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